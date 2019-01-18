Японцы помогут построить в Воронеже ЛРТ вместо метро: проекту придадут "экономическую целесообразность"

Власти Воронежа и области рассматривают варианты строительства метро в городе. На данный момент известно о двух концепциях, в том числе, ведутся переговоры на международном уровне - с японцами, которые предлагают проект легкорельсового транспорта (ЛРТ).

В рамках концепции создания ЛРТ в Воронеже и оптимизации транспортной сети города в целом японская компания Nikken Sekkei Research Institute определила пять пространств, прилегающих к маршрутам прохождения ЛРТ и транспортно-пересадочным узлам.

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Воронежа. 16 января состоялось совещание с участием главы горадминистрации Вадима Кстенина и исполнительного генерального директора японской компании Такаюки Ишикава.

По словам Ишикавы, при создании легкорельсового транспорта необходимо опираться на принципы, которые позволят придать всему экономическую целесообразность.

Японец подчеркнул, что для решения транспортных проблем Воронежа нужно планировать развитие районов, которые прилегают к маршрутам прохождения легкорельсового метро и транспортно-пересадочным пунктам.

Там должен быть сконцентрирован бизнес, административные здания и другие места массового пребывания людей. Таким образом, в этих районах повышается стоимость земли и жилья, развивается бизнес, увеличиваются доходы бюджета города, подытожил Такаюки Ишикава.

Он пояснил, что полученные средства могут в дальнейшем расходоваться на совершенствование транспортной сети: "В результате идет сбалансированное развитие города и его транспортной инфраструктуры".

Мэр Вадим Кстенин подчеркнул, что для разработки этих решений японская сторона запросила данные по земельным участкам и ограничениям по ним, чтобы решения были выполнимы на практике.

Между тем, как сообщает"Коммерсант-Черноземье", свое предложение скоростного легкорельсового транспорта, кроме японцев, подготовило областное Агентство инноваций и развития (АИР). По его заказу концепт разработало столичное ООО "ИТС Консалтинг".

Местное ООО "Киносарг" подготовило технико-экономическое обоснование возведения именно метрополитена в рамках контракта с мэрией Воронежа. Предварительная стоимость его первой очереди оценивается почти в 43,4 млрд рублей. Проект ЛРТ чиновники оценивают примерно в 30 млрд рублей.

Пока ни одна из двух концепций не является приоритетной. Однако в последнее время чиновники говорят именно о проекте ЛРТ. Более того, транспортную схему города собираются разрабатывать как раз с учетом перспективы создания легкорельсового транспорта.