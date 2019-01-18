18 Января 2019
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Экономика В России Воронежская область

Японцы помогут построить в Воронеже ЛРТ вместо метро: проекту придадут "экономическую целесообразность"

Власти Воронежа и области рассматривают варианты строительства метро в городе. На данный момент известно о двух концепциях, в том числе, ведутся переговоры на международном уровне - с японцами, которые предлагают проект легкорельсового транспорта (ЛРТ).

В рамках концепции создания ЛРТ в Воронеже и оптимизации транспортной сети города в целом японская компания Nikken Sekkei Research Institute определила пять пространств, прилегающих к маршрутам прохождения ЛРТ и транспортно-пересадочным узлам.

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Воронежа. 16 января состоялось совещание с участием главы горадминистрации Вадима Кстенина и исполнительного генерального директора японской компании Такаюки Ишикава.

По словам Ишикавы, при создании легкорельсового транспорта необходимо опираться на принципы, которые позволят придать всему экономическую целесообразность.

Вадим Кстенин, Такаюки Ишикава(2019)|Фото: voronezh-city.ru

Японец подчеркнул, что для решения транспортных проблем Воронежа нужно планировать развитие районов, которые прилегают к маршрутам прохождения легкорельсового метро и транспортно-пересадочным пунктам.

Там должен быть сконцентрирован бизнес, административные здания и другие места массового пребывания людей. Таким образом, в этих районах повышается стоимость земли и жилья, развивается бизнес, увеличиваются доходы бюджета города, подытожил Такаюки Ишикава.

Он пояснил, что полученные средства могут в дальнейшем расходоваться на совершенствование транспортной сети: "В результате идет сбалансированное развитие города и его транспортной инфраструктуры".

Мэр Вадим Кстенин подчеркнул, что для разработки этих решений японская сторона запросила данные по земельным участкам и ограничениям по ним, чтобы решения были выполнимы на практике.

Между тем, как сообщает"Коммерсант-Черноземье", свое предложение скоростного легкорельсового транспорта, кроме японцев, подготовило областное Агентство инноваций и развития (АИР). По его заказу концепт разработало столичное ООО "ИТС Консалтинг".

Местное ООО "Киносарг" подготовило технико-экономическое обоснование возведения именно метрополитена в рамках контракта с мэрией Воронежа. Предварительная стоимость его первой очереди оценивается почти в 43,4 млрд рублей. Проект ЛРТ чиновники оценивают примерно в 30 млрд рублей.

Пока ни одна из двух концепций не является приоритетной. Однако в последнее время чиновники говорят именно о проекте ЛРТ. Более того, транспортную схему города собираются разрабатывать как раз с учетом перспективы создания легкорельсового транспорта.

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Японцы помогут построить в Воронеже ЛРТ вместо метро: проекту придадут "экономическую целесообразность"

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Теги: воронеж, метро, легкорельсовый транспорт



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