18 Января 2019
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"Транснефть – Сибирь" подключило к системе магистральных нефтепроводов новый приемо-сдаточный пункт

"Транснефть – Сибирь" начало прием нефти от "Арктической газовой компании" ("АРКТИКГАЗ") в резервуарный парк нефтеперекачивающей станции №2 "Ямал"магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь".

Прием нефти осуществляется на приемо-сдаточный пункт предприятием "АРКТИКГАЗ", которое ведет добычу нефти на Яро-Яхинском нефтегазоконденсатном месторождении Ямало-Ненецкого автономного округа. Транспортировка нефти ведется в юго-восточном направлении по МН Заполярье – Пурпе и далее в систему магистральных нефтепроводов "Транснефть – Сибирь". Нефть, предъявляемая к сдаче, соответствует ГОСТ Р 51858-2002 и показателям качества, указанным в технических условиях на подключение объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам ПАО "Транснефть". Нефть является малосернистой, особо легкой с температурой застывания минус три градуса по цельсию.

Приемо-сдаточный пункт, расположенный в Пуровском районе ЯНАО, оборудован системой измерения количества и показателей качества нефти (СИКН). Диапазон расхода нефти через СИКН рассчитан от 28 т/ч до 166 т/ч. Объем сдачи нефти, согласно техническим условиям, составляет до 1,4 млн тонн в год.

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"Транснефть – Сибирь" подключило к системе магистральных нефтепроводов новый приемо-сдаточный пункт

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Теги: Транснефть – Сибирь, приемо-сдаточный пункт, Арктическая газовая компания



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