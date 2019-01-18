18 Января 2019
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Ребенка, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, перевели в обычную палату

Одиннадцатимесячного ребенка, пострадавшего при обрушении подъезда в Магнитогорске, перевели из отделения реанимации в обычную палату.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. 10-месячного мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

"Уже в палате, уже не в реанимации. Сегодня это уже другой совершенно малыш, улыбающийся, активно гулит, начинает говорить первые слова, эмоционально очень реагирует на маму, играет в игрушки. Мы из суеверных соображений не хотим каких-то выводов делать долгоиграющих, но надеемся, что, может быть, к годику - а годик малышу будет в феврале месяце - уже можно будет думать о выписке и продолжении лечения в амбулаторных условиях", - цитирует ТАСС министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Также она сообщила, что ребенку не потребуется операция.

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Ребенка, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, перевели в обычную палату

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, ребенок.



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