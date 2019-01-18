Главное – не участие, а вера. Куйвашев готовится к крещенским купаниям, а Высокинский его примеру не последует

Купание в проруби на Крещение Господне с 18 на 19 января не имеет никакого отношения к богослужению или Евангелию, оставаясь народной традицией, которая год от года становится всё более популярной.

Сведущие в православных обрядах люди отмечают, что совершенно не обязательно окунаться именно в прорубь. Прохождение обряда многим недоступно в силу особенностей организма или состояния здоровья. Главное – посещение храма, служение молебна и истинная вера.

Похоже, что это поняли политические деятели Свердловской области, которые в массе своей проигнорируют крещенский ритуал.

Департамент информационной политики Свердловской области пока не раскрывает планов губернатора Евгения Куйвашева на завтра, но в прорубь, по неподтвержденной информации, он нырнуть намерен. Возможно, главе региона и его ближайшему окружению организуют, как прошлом году, "vip-купель" в водоёме, что в Малом Истоке.

Из 50 депутатов Законодательного собрания Свердловской области в ходе телефонного опроса Накануне.RU подтвердили о своём непосредственном участие в крещенском купании лишь единицы. Председатель областного парламента Людмила Бабушкина, например, находится в отпуске. Другие ссылаются на занятость, поездки и физическую неготовность к экстремальному перепаду внешней температуры.

Однако члены фракции ЛДПР намерены, по словам её лидера Михаила Зубарева, погрузиться в святую воду в полном составе. Сам Зубарев и Александр Коркин сделают это по месту жительства, а Павел Мякишев и Кирилл Некрасов – в Алапаевске, где 19 января пройдёт очередной этап Кубка Свердловской области по зимнему картингу, организованный при поддержке либерал-демократов.

Не собирается нарушать заведённую для себя и членов своей семьи традицию председатель аграрного комитета заксобрания Сергей Никонов – он соблюдает крещенский ритуал уже восемь лет. В этом году совершит погружение в Верхнем Дуброво Белоярского района. Кстати, от этой территории (входит в Красноуральский одномандатный избирательный округ) депутат избирался в парламент.

Первый заместитель председателя заксобрания, руководитель регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий заявил, что "вопрос не обсуждается". Лидер свердловских "единороссов", по его словам, давно соблюдает эту традицию, а завтра окунётся в ту иордань, которая будет ближе всего к маршруту его поездок, запланированных на субботу.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и его заместитель по информационной и внутренней политике Анатолий Гагарин находятся в командировках (в Москве и Сургуте соответственно). В отсутствие главы города остальные вице-мэры также не собираются подвергать свои организмы чрезмерным нагрузкам.

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал Накануне.RU, что "без участия СМИ" посетит один из городских водоёмов, где организовано крещенское купание, со своими детьми. Ранее председатель думы предложил всем коллегам-депутатам совместно поехать на Крещение в Свято-Троицкий мужской монастырь в селе Тарасково, но желающих почти не оказалось.

Из представителей гордумы Накануне.RU подтвердили, что точно окунутся в прорубь Тимофей Жуков (на Шарташе) и Дмитрий Сергин, который перед православным Рождеством "с удовольствием подписал документы в поддержку строительства Храма Святой Великомученицы Екатерины" (цитата из личной страницы депутата в социальной сети). Обряд народный избранник намерен пройти на водоёме рядом с Северским карьером, несмотря на то, что вода там признана непригодной для купания.

Все шесть представителей фракции КПРФ, по словам депутата гордума Андрея Прирожкова, в православном мероприятии участвовать не станут.

"С уважением относимся к верующим людям, окунаться ли в прорубь или нет – дело, конечно, личное, а не партийное, но мы не будем", – пояснил депутат-коммунист.