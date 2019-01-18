18 Января 2019
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"Овсянников потерял управление". Обыски в правительстве Севастополя - сигнал губернатору

Силовики провели обыски в правительстве Севастополя. Чиновник, инициировавший проверку, уже уволен "в связи с утратой доверия".

Известно, что в этот раз работали представители Федеральной службы безопасности.

"Сотрудники ФСБ провели выемку документов в контрольном управлении правительства по делу о преднамеренном банкротстве Севастопольского морского порта и нелегальной деятельности на территории госпредприятия", - сообщил источник ИА Regnum.

По данным местных СМИ, проверку инициировал бывший сотрудник Счетной палаты, начальник главного контрольного управления Севастополя Сергей Елизаров. Утверждается, что руководство ГУПа неофициально сдавало городские причалы под НТО, что способствовало накоплению за предприятием долга в 80 млн руб.

севастополь, губернатор севастополя, табличка(2017)|Фото: Накануне.RU

Политолог Максим Жаров считает, что в правительстве Севастополя уже давно сложилась неблагополучная обстановка и губернатор Дмитрий Овсянников потерял управление той командой, которая была ему дана.

"Думаю, что эти обыски связаны, в том числе, с подготовкой к тому, чтобы решить вопрос о стабильности власти в Севастополе. В этом году должны быть выборы в Законодательное собрание города, поэтому накануне них нужно, чтобы администрация Севастополя была в рабочем состоянии и занималась проблемами города, а не делила власть и занималась какими-то абсолютно не имеющими отношения к интересам жителей аппаратными интригами. Думаю, что эти обыски как раз и являются началом процесса стабилизации власти в Севастополе", - отметил эксперт в беседе с Накануне.RU.

Между тем инициатор проверки - начальник Главного контрольного управления Сергей Елизаров - уже освобожден от должности.

бывший начальник Главного контрольного управления Севастополя Сергей Елизаров(2019)|Фото: пресс-служба правительства Севастополя

"Комиссия признала сведения о доходах и расходах не полными и недостоверными и рекомендовала губернатору Севастополя уволить Сергея Елизарова в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении на официальном портале правительства Севастополя.

Как утверждают различные Telegram-каналы, после обысков у силовиков могут появиться вопросы к Дмитрию Овсянникову. Максим Жаров считает, что проблемы Севастополя не только в одном действующем губернаторе.

Дмитрий Овсянников(2017)|Фото: kommersant.ru

"К Овсянникову много претензий, но думаю, что смена губернатора проблем не решит. Есть группа Алексея Чалого, которая достаточно серьезно искусственно обостряет ситуацию в городе и внутриэлитную ситуацию. Без решения проблемы с Чалым стабильности в Севастополе не будет", - добавил политолог.

Напомним, в конце прошлого года Дмитрий Овсянников пообещал ротацию в собственном правительстве, а также подверг критике действия отдельных подчиненных.

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"Овсянников потерял управление". Обыски в правительстве Севастополя - сигнал губернатору

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Теги: Севастополь, обыски, Овсянников



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