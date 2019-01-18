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Общество Курганская область

"Риски надо максимально минимизировать". Шумков рассказал о проверках газовых сетей в Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков не видит оснований пересматривать программу газификации после трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд. Об этом врио губернатора заявил в ходе визита в Куртамышский район, где должен обсудить вопросы газификации муниципалитета, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, после магнитогорской трагедии во всех субъектах УрФО должны пройти тщательные рейды газовиков на предмет выявления нарушений в сфере газоснабжения жилых домов.

"Проверки газовых сетей в Курганской области проводились весь 2018 год. Любая цивилизация несет в себе и хорошее, и плохое. То, что люди пересели на автомобили - это хорошо, а то что люди погибают в ДТП ежегодно тысячами - это плохо. То же самое и с газом. Если вы имеете печное отопление - это хорошо, но если вы пользуетесь газом, то в этом есть и определенная опасность. Главное - чтобы государство и те люди, которые отвечают за это, эти риски минимизировали. Если что-то происходит, подобное трагедии в Магнитогорске - то тут, как правило, есть недосмотр. Людям нужна цивилизация", - сообщил Накануне.RU Вадим Шумков.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Жертвами трагедии стали 39 человек.

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"Риски надо максимально минимизировать". Шумков рассказал о проверках газовых сетей в Курганской области

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Теги: газоснабжение, газификация, газ, Вадим Шумков,



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