Промышленность сидит на "игле". Рост спроса в 2018 году обеспечил добывающий сектор

За 2018 г. производство отечественной промышленности увеличилось на 2%, спрос рос чуть менее высокими темпами - на 1,7%, подсчитали аналитики Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Прирост индексов вновь обеспечен добывающими экспортоориентированными отраслями. Рост других отраслей промышленности продолжает зависеть от мер господдержки, внешнеполитической обстановки и санкций, передает корреспондент Накануне.RU.

В отраслевом разрезе наиболее значительный рост спроса наблюдается в добыче - плюс 2,8% за год. По итогам тогам 2018 г. добыча нефти увеличилась на 1,7% до 555,8 млн т. Крупнейшими компаниями по добыче нефти в России стали "Роснефть" (216,3 млн т, +2,6% к 2017 г.), "Лукойл" (82,4 млн т, +0,2%) и "Сургутнефтегаз" (60,9 млн т, +0,6%). Уже с 2018 г. нефтяники будут снижать добычу в рамках сделки ОПЕК +

Экспорт российской нефти вырос на 11,3%, что во многом стало следствием планового снижения поставок из Саудовской Аравии на мировой рынок. Рекорды по вывозу газа ставил "Газпром": поставки в Германию за 11 месяцев выросли на 9,6%, в Австрию — на 21%, в Нидерланды — на 34,6%, во Францию — на 6,4%, в Венгрию — на 9,6%, в Чехию — на 7,8%, в Грецию — на 13,4%, Финляндию — на 10,6%, в Румынию — на 25,4%. Учитывая продолжающееся снижение европейской добычи газа, в 2019 г. можно ожидать сохранения текущих тенденций в части роста экспортных поставок в Европу. Отметим, что более чем в 1,5 раза вырос экспорт СПГ (26,0 млрд м3, +58,6% к 2017 г.).

В ИПЕМ отмечают, что именно добывающий сектор является основным драйвером восстановления промышленного производства в России, индекс ИПЕМ-спрос в этом сегменте демонстрирует рост уже на протяжении четырех лет.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей сократился на 1,1%, среднетехнологичных - увеличился на 1,5%. Рост спроса в последнем сегменте мог быть более существенным, говорят в ИПЕМ, но сдерживающим фактором выступили торговые ограничения на экспорт российской продукции. Из-за санкций в 2018 г. на 1,6% снизился эксперт алюминия (ограничения на поставки в США компанией "Русал" в полной мере вступили в силу в декабре). Войны США и Китая отразились по импорт российской стали в Поднебесную - минус 16,2% по году.

Спрос на продукцию высокотехнологичных отраслей увеличился на 2,4%. Основной вклад в рост спроса вносят автопром и производство подвижного состава, где значительную роль играют программы государственной поддержки. Любое сокращение государственной поддержки может негативно сказаться на динамике спроса в 2019 г., отмечают в ИПЕМ. Продажи легковых автомобилей по данным АЕБ выросли на 12,8%, их производство за 11 месяцев 2018 - на 15,1%. Наибольшая положительная динамика наблюдается в железнодорожном машиностроении: производство грузовых вагонов выросло за 11 месяцев на 20,1%, пассажирских - на 52,1%.

"Многие обрабатывающие отрасли промышленности работают на внутренний потребительский и инвестиционный спрос. Потребительский спрос оказался под давлением отсутствия роста реальных доходов населения. Факторы низкой инвестиционной активности в экономике всем давно известны, однако в 2018 г. можно выделить еще один – в три раза снизился плановый объем федеральных целевых программ, которые и формируют основной объем государственных инвестиций, с 1,5 трлн руб.2017 г. до 500 млрд руб. в 2018 г.", - комментирует итоги заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.

Индекс ИПЕМ-производство рассчитан на основе данных об электропотреблении предприятий. Он позволяет получать оперативную и достоверную информацию о состоянии промышленности. Индекс ИПЕМ-спрос рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте, которым перевозится до 80% промышленных товаров и сырья.