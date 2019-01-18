Прокуратура организовала проверку в связи с задержкой рейса Екатеринбург - Нячанг

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на шесть часов задержали рейс московской авиакомпании "Роял Флайт", который направлялся из Екатеринбурга во Вьетнамский город Нячанг. В связи с этим Уральская транспортная прокуратура организовала проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга 17 января в 21.05, однако вылет был отложен по неизвестным причинам. Фактически воздушное судно вылетело во Вьетнам уже 18 января в 3.20.

Прокуратура проверит исполнения законодательства о безопасности полетов, защите прав потребителей, о лицензировании.