Участникам ЕГЭ по информатике посоветовали потренироваться в написании программ

Рособрнадзор призвал участников ЕГЭ по информатике сосредоточиться на написании программ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Для получения высокого результата на экзамене выпускникам необходимо обратить внимание на тренировку в написании программ для решения задач средней сложности", - говорится в сообщении.

Такую рекомендацию в частности дали специалисты ФИПИ по результатам анализа работ 2018 года. Как отмечается, в прошлом году был зафиксирован прирост количества участников ЕГЭ по информатике, однако на фоне хорошего знания большинства разделов предмета выпускники нередко делали ошибки "по невнимательности".

"Затруднения у участников ЕГЭ-2018 по информатике вызвали задания, для выполнения которых требовалось умение определить объем памяти, необходимый для хранения графической информации. Также экзаменуемые часто допускали ошибки в заданиях на анализ алгоритмов и программ, построение и преобразование логических выражений", - подчеркнули в ведомстве.