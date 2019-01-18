18 Января 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Тюменский губернатор об условиях "мусорной реформы" в регионе: Все должны находиться в равных условиях

Губернатор Тюменской области Александр Моор сделал заявление относительно особенностей внедрения так называемой "мусорной реформы" в регионе.
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Накануне.RU уже сообщало, что тюменский губернатор лично отслеживает все аспекты этой трудной для людей темы. Важные для тюменцев новости, которые были озвучены губернатором вчера, сегодня дополнены.

"Вчера я говорил, что у жителей Тюменской области должен быть выбор, по какой системе платить за вывоз мусора - за квадратные метры или за фактически образованные отходы. Для подавляющего большинства удобнее и выгоднее платить за квадратные метры. Считаю, что в этот подход нужно внести важное дополнение. В частных домах есть технические помещения, которых нет в квартирах, и они не жилые. Все должны находиться в равных условиях, и я дал поручение разработать схему вычета, чтобы житель частного дома не платил за техническую площадь, например, за площадь котельной, гаража, если они включены в общую", - написал Моор.

моор александр викторович временно исполняющий обязанности губернатора тюменской области(2018)|Фото: Накануне.ru

Кроме этого губернатор пообещал социальную поддержку и компенсацию платы по вывозу мусора для одиноких неработающих пенсионеров старше 70 лет, по аналогии со взносами за капитальный ремонт.

Напомним, что 17 января глава региона на своей странице в социальных сетях написал, что система платы за вывоз отходов должна быть более гибкой.

"Справедливо будет дать человеку выбор - платить за квадратный метр или за фактически вывезенный мусор. Если жителю частного или многоквартирного дома, дачникам выгоднее или удобнее платить по факту - они должны иметь такую возможность", - заявил он и дал поручение своим заместителям Вячеславу Вахрину и Ларисе Теплоуховой, а также главе Тюмени Руслану Кухаруку совместно с Общественной палатой до конца следующей недели выработать правовой механизм, позволяющий самим людям выбирать способ оплаты.

С 10 января действует новая схема обработки мусора и новый тариф: 5,04 рубля за квадратный метр жилого помещения. Единым оператором по обращению с отходами в Тюменской области является компания "ТЭО", аффилированная с олигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

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Тюменский губернатор об условиях "мусорной реформы" в регионе: Все должны находиться в равных условиях

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Теги: мусорная реформа, тариф, жкх, тбо, свалки, экология, Александр Моор



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