Курганский губернатор рассказал про Екатеринбург с Челябинском, "в которых жить невозможно"

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 18 января приехал с рабочим визитом в Куртамышский район. Здесь он посетил новые здания школы и детского сада в селе Нижнее. В ходе встреч глава региона раскритиковал экологию Екатеринбурга и Челябинска, высказал свое мнение о социальных гарантиях, которые были при советской власти, а в привлечении инвестиций призвал рассчитывать только на себя, а не на "зарубежных партнеров", передает корреспондент Накануне.RU.

"Как жизнь, товарищи учителя?" — с такой фразы начал свою беседу глава региона.

Педагоги без заискиваний, открыто и честно рассказали Шумкову о том, чем живет село. Например, похвалили главу района Сергея Куликовских за ремонт дорог. Вадим Шумков отметил, что в планах областного правительства — строительство дороги на трассе "Курган - Куртамыш". На сегодняшний день она находится в плачевном состоянии — с ямами, выбоинами и ухабами.

Учителя пожаловались Шумкову на состояние районной больницы и нехватку врачей.

"У нас очень мало терапевтов, приходится даже порой ездить в Курган. Хотелось бы улучшить и материально-техническую базу районной больницы", — обратилась одна из сотрудниц школы.

Помимо нехватки кадров, состояния дорог, говорили и об открытии рабочих мест и стоимости электроэнергии, без снижения которой не привлечь инвесторов в Зауралье.

"В этом году мы начнем делать вам дорогу из Кургана, ремонтировать. Старый асфальт пойдет на дороги в селах. По электроэнергии, я думаю, что мы тоже там договоримся. Мы тариф будем понижать потихоньку, потому что высоковат он для Курганской области. Самое главное для нас — это рабочие места. Мы здесь будем крепко думать, потому что готовых решений у меня пока нет. Есть понимание, что надо поддерживать все, что на территории шевелится", — сказал Вадим Шумков.

"Я бы вас обманул, если бы сказал, что придут какие-то американские или китайские инвесторы — все это ерунда. Никто, кроме нас, нашу экономику не разовьет и не поднимет. Мы любое рабочее место будем поддерживать сразу же. Школа эта нормальная, может быть, в следующем году и еще про одну школу будем думать, как только деньги появятся. И с больницей вашей поработаем", — добавил врио губернатора Зауралья.

Вадим Шумков отметил, что в районе замечательная природа, при этом он указал на минусы жизни в больших городах.

"У вас тут хорошо — ландшафт вон какой, леса, природа! А люди лезут в города, где ни экологии нет, вообще ничего. Смотрите, вот молодежь уезжает в Екатеринбург — ладно бы еще Москва. Но в Екатеринбург приезжаешь — там же в половине города просто жить невозможно. А Челябинск? Тоже город весь в каких-то желтых хвостах от дыма. Дороги ужасные, экологии нет, но люди едут туда, потому что там есть хоть какая-то работа. Ребята наши должны здесь оставаться и нашу землю развивать", — отметил глава региона.

При этом Вадим Шумков добавил, что не собирается давать пустых обещаний.

"Мы хотим какие-то гарантии, которые были при советской власти, но, опять же, уже 20 с лишним лет живем при другом строе. Друг друга обманывать не надо — мы то, что можем, то и будем делать. Я мог бы вам тут наобещать много чего, но я не буду этого делать. Я говорю то, что есть. То, что я обещал, я это и буду делать", — отметил Вадим Шумков.

"Давайте так — друг на друга надеемся, друг друга не подводим. Я работаю на вас, а вы — на Курганскую область вместе со мной", — такими словами завершил свой разговор с учителями глава Курганской области.

Из села Нижнее врио губернатора отправился в село Верхнее, где ему показали новые производства. После этого он провел совещание с представителями "Курганоблгаз" и местной властью.

По итогам встречи Вадим Шумков ответил на вопросы корреспондента Накануне.RU.

Мы спросили врио губернатора, является ли вообще для него привлечение учителей и врачей в село приоритетом. Ведь, судя по федеральной политике, образование и здравоохранение на селе подлежит "оптимизации", что часто оборачивается сокращением и закрытием и малокомплектных школ, и объединением больниц. Вадим Шумков заявил, что никакой резкой оптимизации в селах и деревнях Курганской области не будет. Это касается как районных больниц, так и школ.

"Я бы не горячился со словом "оптимизация". Голикова заявляла совсем недавно, что с оптимизацией школ погорячились. Я считаю, что село живет, пока в нем есть люди, пока там есть экономика, пока там есть социальная сфера. Никаких резких оптимизационных решений в Курганской области мы не предполагаем и не собираемся этого делать.

Более того — мы хотим создавать максимально комфортные условия для тех, кто сегодня работает в социальной сфере Курганской области на селе. Это и газификация, это асфальтирование дорог, ремонт школ и больниц, строительство новых объектов. Этим всем мы будем потихонечку удерживать тех, кто там работает. Нужно, чтобы приходили новые кадры. Так что никакой оптимизации — я бы таких слов не употреблял", — сказал Вадим Шумков.

Говоря о газоснабжении Куртамышского района, Вадим Шумков отметил, что власть будет тщательно работать в этом направлении.

"Работаем. Я очень не люблю что-то обещать. Тем более, это программа — не областная, а программа "Газпрома". Мы ее обсуждаем достаточно давно в Курганской области. Я надеюсь, что в обозримом будущем газ придет. Я не могу что-то обещать не по своим обязательствам", — сказал врио губернатора.

По его словам, случаи, подобные тому, что произошло в Магнитогорске, не должны сказаться на программе газификации. Прокомментировал врио губернатора и ситуацию с проверками газовых сетей в Курганской области.

"Проверки газовых сетей в Курганской области проводились весь 2018 год. Любая цивилизация несет в себе и хорошее, и плохое. То, что люди пересели на автомобили — это хорошо, а то, что люди погибают в ДТП ежегодно тысячами — это плохо. То же самое и с газом. Если вы имеете печное отопление — это хорошо, но если вы пользуетесь газом, то в этом есть и определенная опасность. Главное — чтобы государство и те люди, которые отвечают за это, эти риски минимизировали. Если что-то происходит, подобное трагедии в Магнитогорске — то тут, как правило, есть недосмотр. Людям нужна цивилизация", — сообщил Накануне.RU Вадим Шумков.

Глава Зауралья также рассказал, какие впечатления у него остались от встреч с жителями. По его мнению, это очень добрые и отзывчивые люди.

"Впечатления очень хорошие, здесь очень хорошие люди живут, жизнеспособные. Наша задача — им максимально помогать, развивать инфраструктуру и социальную сферу, создавать экономику — этим и будем заниматься", — заключил врио губернатора.