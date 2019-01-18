В Москве двое охранников задержаны за кражу игрушек для детей из хосписа

В Москве задержаны двое охранников, подозреваемых в краже игрушек из хосписа, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Игрушки волонтеры передали в дар тяжелобольным детям. "Подарки находились в складском помещении на Электрозаводской улице, арендуемом детским хосписом", - говорится в сообщении.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, фигуранты дела отпущены под подписку о невыезде.

В ближайшее время похищенное имущество будет возвращено в хоспис.