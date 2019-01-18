Спасены два пилота с Су-34, разбившегося на Дальнем Востоке

После аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке спасены два пилота. Их состояние удовлетворительное, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Татарском проливе спасатели с воздуха увидели аварийные огни спасательного плота.

Самолеты выполняли плановый учебно-тренировочный полет над акваторией Японского моря. Как сообщалось, два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Пилотам удалось катапультироваться.

По данным СМИ, один из двух бомбардировщиков сумел приземлиться с отказавшим двигателем. Второй самолет потерпел крушение.