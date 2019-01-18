18 Января 2019
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Суд отказал в приостановке взыскания долгов с "Корпорации развития"

Арбитражный суд города Москвы отказал удовлетворении иска "Корпорации развития" о приостановлении исполнительного производства по взысканию долга перед "Мостостроем-12" за строительство моста через Надым. "КР" мотивировала заявление тем, что в суд поступило заявление о пересмотре дела, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, по решению суда Корпорация и ее дочерняя компания "Уралстройтехнологии" (заказчик работ по мосту Северного широтного хода) солидарно должны выплатить "Мостострою-12" 1,7 млрд руб. задолженности, а также 370 млн руб. процентов. Кроме того, компании должны оплатить судебную экспертизу, стоимостью 1 млн руб.

Юристы "Корпорации развития" в судах рассказали, что из этой суммы компания перечислила "Мостострою-12" 150 млн руб., основную часть долга тюменский подрядчик продал компаниям "Бруно финанс" и "Корпорация Северо-Запад", которые подали иск о банкротстве "КР".

Корпорация продолжает оспаривать задолженность, параллельно отбиваясь в судах от требований банкротства. Из судебных материалов следует, что заявление на пересмотр дела "по вновь открывшимся обстоятельствам" связано с новыми фактами о проведении судебной экспертизы. Как сообщало Накануне.RU, независимые эксперты пришли к выводу, что подрядчик завышал стоимость и объемы выполненных работ, а материалы были некачественными. Судебная экспертиза брака не нашла, на ее основании суд принял решение о выплате почти двух миллиардов.

Заявление о повторном пересмотре дела суд не счел достаточным основанием для приостановлении исполнительного производства: "Обстоятельства, указанные заявителями, ни безусловным, ни возможным основанием для приостановления исполнительного производства не являются. Иных доказательств, свидетельствующих о необходимости приостановления исполнительного производства, заявителями в материалы дела не представлено".

Добавим, что арбитражный суд Тюменской области наложил обеспечительные меры на взаимные обязательства "Корпорации развития" и "Мостостроя-12" в рамках рассмотрения дела о банкротстве последнего. Они касается, в том числе, оплаты задолженности.

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Суд отказал в приостановке взыскания долгов с "Корпорации развития"

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Теги: Арбитаржный суд Москвы, Корпорация развития, Бруно финанс, Корпорация Северо-Запад



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