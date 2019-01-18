В Югре могут пройти митинги из-за отмены компенсаций на школьное питание

Коммунисты могут провести митинги в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре из-за отказа четырех муниципалитетов частично компенсировать родителям оплату питания школьников, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации комитета КПРФ Югры, сейчас ведется обсуждение реакции партии на действия властей. Не исключено, что оппозиционеры выйдут на митинги или пикеты. Однако даты протестных мероприятий и сам формат пока неизвестен - решение будет принято на пленуме окружного комитета КПРФ.

"В нефтяном крае где миллиарды власть тратить на поддержку неэффективных менеджеров и детей накормить не может..." - заявили в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, ранее стало известно, что с изменением округом подхода к финансированию, сразу четыре муниципалитета региона с 2019 года отказались компенсировать питание школьников не льготных категорий.

Речь идет о Ханты-Мансийске, Югорске, Урае и Нижневартовском районе. В этих муниципалитетах региональные дотации, предназначенные, в том числе, и на оплату питания школьников, перераспределили на другие цели, что вызвало шквал недовольства у родительской общественности.

К ситуации уже подключились активисты ОНФ.