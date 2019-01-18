18 Января 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре могут пройти митинги из-за отмены компенсаций на школьное питание

Коммунисты могут провести митинги в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре из-за отказа четырех муниципалитетов частично компенсировать родителям оплату питания школьников, передает корреспондент Накануне.RU.
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По информации комитета КПРФ Югры, сейчас ведется обсуждение реакции партии на действия властей. Не исключено, что оппозиционеры выйдут на митинги или пикеты. Однако даты протестных мероприятий и сам формат пока неизвестен - решение будет принято на пленуме окружного комитета КПРФ.

"В нефтяном крае где миллиарды власть тратить на поддержку неэффективных менеджеров и детей накормить не может..." - заявили в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, ранее стало известно, что с изменением округом подхода к финансированию, сразу четыре муниципалитета региона с 2019 года отказались компенсировать питание школьников не льготных категорий.

Речь идет о Ханты-Мансийске, Югорске, Урае и Нижневартовском районе. В этих муниципалитетах региональные дотации, предназначенные, в том числе, и на оплату питания школьников, перераспределили на другие цели, что вызвало шквал недовольства у родительской общественности.

К ситуации уже подключились активисты ОНФ.

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В Югре могут пройти митинги из-за отмены компенсаций на школьное питание

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Теги: кпрф, митинг, питание, онф, школа



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Ранее 18.01.2019 09:52 Мск В ОНФ раскритиковали отказ муниципалитетов Югры компенсировать расходы на питание в школах
Ранее 15.01.2019 15:45 Мск От четырех муниципалитетов Югры ждут решения по финансированию школьного питания
Ранее 12.12.2018 15:24 Мск Большинство муниципалитетов Югры продолжит финансировать питание школьников
Ранее 11.12.2018 12:50 Мск Питание станет платным для югорских школьников

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