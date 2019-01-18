18 Января 2019
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Происшествия Свердловская область

Следователи допрашивают воспитателей уральского детсада, где ребенок сломал плечо на горке

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела после инцидента на территории уральского детского сада, в результате чего пострадал ребенок.
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Напомним, все случилось 16 января в детсаду №24 "Спутник" в Реже: во время прогулки воспитанник 2014 года рождения съехал с горки, но не успел отойти в сторону и был сбит с ног другим ребенком, катившимся вслед за ним. Пострадавшего отвезли в местную больницу, где поставили диагноз "перелом мыщелка левой плечевой кости". Свою проверку начала прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, следователи также намерены выяснить все обстоятельства: проверяются действия воспитателя во время катания детей с горки, уже проведен осмотр места происшествия, опрошены родители и воспитатели группы детского сада. Анализируется медицинская документация относительно причиненных ребенку травм.

Как отметили в ведомстве, по итогам проверки органами Следственного комитета может быть поставлен вопрос о возбуждении дела по статье 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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Следователи допрашивают воспитателей уральского детсада, где ребенок сломал плечо на горке

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Теги: детсад, дело, Средний Урал



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Ранее 18.01.2019 09:28 Мск В уральском детсаду ребенок получил травму на горке: прокуратура выясняет, где был воспитатель

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