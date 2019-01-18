Свердловский министр ЖКХ призвал глав муниципалитетов увеличить количество "мусорных" площадок и контейнеров

Из-за "мусорной реформы" министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов попросил глав муниципалитетов увеличить количество "мусорных" площадок и контейнеров для ТКО. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в целом ряде случаев переполненные контейнеры с мусором замечены там, где нет отдельной площадки, либо недостаточно емкостей для его складирования.

"Когда на четыре многоквартирных дома установлено два контейнера, каждый из нас понимает, что этого явно недостаточно. Чтобы они не переполнялись, вывозить их потребуется как минимум два раза в день, а это достаточно затратно. Во избежание таких ситуаций муниципалитетам следует еще раз детально изучить положение дел и там, где это необходимо, закупить и разместить дополнительные контейнеры. Ответственность регоператора в отношении ТКО наступает с момента погрузки отходов в мусоровоз", – пояснил он.

Напомним, что в России с 1 января стартовала "мусорная реформа". С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле будет обслуживать компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца будет взиматься около 160 руб. в месяц., а с владельца частного дома больше.