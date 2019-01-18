Признание боевиков совпало с новым расследованием: так был ли взрыв в Магнитогорске терактом?

Следственный комитет РФ продолжает считать приоритетной версию взрыва бытового газа в качестве причины обрушения жилого дома в Магнитогорске. Отрабатываются все версии, однако в ведомстве подчёркивают, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте происшествия до сих пор не обнаружено.

Правоохранители указывают на то, что об окончательной версии можно будет говорить лишь после завершения экспертиз. Однако слухи о повышенной активности силовиков в Магнитогорске вскоре после взрыва и отсутствие информации о сгоревшем в тот же день микроавтобусе с тремя людьми породили массу предположений о том, что в новогоднюю ночь террористы действительно могли готовить серию нападений, а обрушение части дома по ул. Карла Маркса - одно из звеньев этой цепи.

Вместе с тем, в СМИ появились сразу несколько сообщений о возможном теракте. Более чем через две недели после взрыва, ответственность на себя взяла запрещённая в РФ террористическая группировка ИГИЛ. Эта информация появилась на одном из арабоязычных информационных террористов. Перевод заметки привела американская организация SITE Intelligence Group, однако в нём не содержится никаких подробностей трагедии, а долгое молчание игиловцы объясняют соображениями безопасности исполнителей теракта.

Серия публикаций о произошедшем в Магнитогорске как о теракте прошла и в отечественных СМИ. Первые анонимные сливы якобы от сотрудников силовых структур появились уже 1 января. Утверждалось, что взрыв дома – это не бытовое происшествие, а в сгоревшей маршрутке были ликвидированы злоумышленники. Позже в прессу просочилась информация, что квартира, в которой установлен эпицентр взрыва, сдавалась посуточно, и последними её съёмщиками стали граждане Таджикистана. Они же якобы и погибли в злополучной "Газели".

Вскоре после признания террористов вышло подробное расследование телеграмм-канала "База". В нём утверждается, что трое приверженцев исламистской идеологии готовили целую серию взрывов в Магнитогорске 1 января. Трое террористов с 12 декабря начали поиск квартиры не выше третьего этажа и остановились на кВ. 315 дома 154 по ул. Карла Маркса, узнав, что она освобождается перед новым годом. Однако разрушению дома должна была предшествовать серия взрывов в местах новогодних гуляний в парках и на площадях. Бомбу в квартире якобы, планировалось привести в действие рано утром 1 января. Однако она по неясной причине сработала раньше. После этого из-за введённых повышенных мер безопасности террористы не смогли заложить взрывные устройства в центре города, за исключением одного - на остановке у ТЦ "Континент", которое было обнаружено дворником и вовремя обезврежено силовиками. Исламистская ячейка долгое время находилась под наблюдением центра "Э", благодаря чему удалось быстро выйти на её след. Однако, из-за опасений, что в "Газели" с террористами может находиться взрывчатка, силовики не стали устраивать погоню за ней, а открыли огонь на поражение.

Военный эксперт Александр Жилин в беседе с Накануне.RU отметил, что пока, не владея всей полнотой информации, нельзя давать профессиональную оценку. "Как правило, террористические организации, проводя теракт, сразу берут ответственность на себя и пытаются озвучить требования. В данном случае мы [очень долго] не слышали, что кто-то брал на себя ответственность, мы не слышали требований, не знаем, чего хотели добиться и так далее. А так не бывает – просто так никто ничего не взрывать, не поджигать не будет", - отметил он. Вместе с тем, и возможность теракта полностью исключать нельзя.

Эксперт также призвал понять позицию спецслужб, так как речь идёт не о сокрытии от граждан чего-то, потому что кто-то недоработал, а об информационной политике, когда нельзя бездумно, во имя неких сенсаций сделать какие-то вбросы, чтобы страна на уши встала. "Мы приходим к выводу – работают спецслужбы, но безопасность наших детей, наших семей зависит, в том числе, и от нас", - отметил Александр Жилин.