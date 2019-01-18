18 Января 2019
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Политика В России

Признание боевиков совпало с новым расследованием: так был ли взрыв в Магнитогорске терактом?

Следственный комитет РФ продолжает считать приоритетной версию взрыва бытового газа в качестве причины обрушения жилого дома в Магнитогорске. Отрабатываются все версии, однако в ведомстве подчёркивают, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте происшествия до сих пор не обнаружено.
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Правоохранители указывают на то, что об окончательной версии можно будет говорить лишь после завершения экспертиз. Однако слухи о повышенной активности силовиков в Магнитогорске вскоре после взрыва и отсутствие информации о сгоревшем в тот же день микроавтобусе с тремя людьми породили массу предположений о том, что в новогоднюю ночь террористы действительно могли готовить серию нападений, а обрушение части дома по ул. Карла Маркса - одно из звеньев этой цепи.

Вместе с тем, в СМИ появились сразу несколько сообщений о возможном теракте. Более чем через две недели после взрыва, ответственность на себя взяла запрещённая в РФ террористическая группировка ИГИЛ. Эта информация появилась на одном из арабоязычных информационных террористов. Перевод заметки привела американская организация SITE Intelligence Group, однако в нём не содержится никаких подробностей трагедии, а долгое молчание игиловцы объясняют соображениями безопасности исполнителей теракта.

Серия публикаций о произошедшем в Магнитогорске как о теракте прошла и в отечественных СМИ. Первые анонимные сливы якобы от сотрудников силовых структур появились уже 1 января. Утверждалось, что взрыв дома – это не бытовое происшествие, а в сгоревшей маршрутке были ликвидированы злоумышленники. Позже в прессу просочилась информация, что квартира, в которой установлен эпицентр взрыва, сдавалась посуточно, и последними её съёмщиками стали граждане Таджикистана. Они же якобы и погибли в злополучной "Газели".

Вскоре после признания террористов вышло подробное расследование телеграмм-канала "База". В нём утверждается, что трое приверженцев исламистской идеологии готовили целую серию взрывов в Магнитогорске 1 января. Трое террористов с 12 декабря начали поиск квартиры не выше третьего этажа и остановились на кВ. 315 дома 154 по ул. Карла Маркса, узнав, что она освобождается перед новым годом. Однако разрушению дома должна была предшествовать серия взрывов в местах новогодних гуляний в парках и на площадях. Бомбу в квартире якобы, планировалось привести в действие рано утром 1 января. Однако она по неясной причине сработала раньше. После этого из-за введённых повышенных мер безопасности террористы не смогли заложить взрывные устройства в центре города, за исключением одного - на остановке у ТЦ "Континент", которое было обнаружено дворником и вовремя обезврежено силовиками. Исламистская ячейка долгое время находилась под наблюдением центра "Э", благодаря чему удалось быстро выйти на её след. Однако, из-за опасений, что в "Газели" с террористами может находиться взрывчатка, силовики не стали устраивать погоню за ней, а открыли огонь на поражение.

обрушение дома в Магнитогорске(2019)|Фото: life.ru, www.youtube.com/channel/UCVSw9pZrmStZAgQQSz5RQKA

Военный эксперт Александр Жилин в беседе с Накануне.RU отметил, что пока, не владея всей полнотой информации, нельзя давать профессиональную оценку. "Как правило, террористические организации, проводя теракт, сразу берут ответственность на себя и пытаются озвучить требования. В данном случае мы [очень долго] не слышали, что кто-то брал на себя ответственность, мы не слышали требований, не знаем, чего хотели добиться и так далее. А так не бывает – просто так никто ничего не взрывать, не поджигать не будет", - отметил он. Вместе с тем, и возможность теракта полностью исключать нельзя.

Эксперт также призвал понять позицию спецслужб, так как речь идёт не о сокрытии от граждан чего-то, потому что кто-то недоработал, а об информационной политике, когда нельзя бездумно, во имя неких сенсаций сделать какие-то вбросы, чтобы страна на уши встала. "Мы приходим к выводу – работают спецслужбы, но безопасность наших детей, наших семей зависит, в том числе, и от нас", - отметил Александр Жилин.

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Признание боевиков совпало с новым расследованием: так был ли взрыв в Магнитогорске терактом?

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Теги: Теракт, Магнитогорск, взрыв, Александр Жилин



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