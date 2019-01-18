Мэр Воронежа заявил, что водители зря игнорируют оплату парковки в центре города

Автомобилисты, не оплачивающие парковку в центре Воронежа, деают это зря, все они получат штрафы, заявил мэр города Вадим Кстенин.

Градоначальник подчеркнул, что вопрос прорабатывается, передают "Вести.Воронеж".

В октябре прошлого года между администрацией города и ООО "Городские парковки" (Белгород) было заключено концессионное соглашение (на 10 лет) по созданию и эксплуатации системы управления платными городскими парковками на территории Воронежа.

Система запущена с 1 октября. Платные парковки созданы на территории Ленинского и Центрального района – в общей сложности охвачено 59 улиц, на которых появилось 6 тыс. мест (10% мест – 600 – для инвалидов).

Действуют три вида абонементов: суточный – 400 руб., месячный – 4 тыс. 500 руб., годовой – 50 тыс. 200 руб. Предусмотрены бесплатные парковочные разрешения для инвалидов (и их законных представителей), участников Великой Отечественной войны и узников (и их законных представителей), а также льготные разрешения резидентам (1 тыс. 800 руб. в год).

Кроме того, реализована возможность применения поминутной тарификации.

Однако до сих пор ГИБДД не наделили правом передавать административным комиссиям данные о собственниках транспортных средств. Региональные власти пообещали создать новую структуру в правительстве Воронежской области, чтобы наладить процесс взимания штрафов.