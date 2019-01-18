Депутат Госдумы РФ попросил Генпрокуратуру проверить "мусорные" тарифы в Нижнем Тагиле

Депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность установления тарифа на обращение с ТКО на севере Свердловской области, где услугу вывоза мусора предоставляет региональный оператор ООО "Компания "Рифей". Как написал депутат на своей странице в Facebook, он также обратился по этому вопросу в УФАС, передает корреспондент Накануне.RU

"Данный факт вызвал шквал обращений в мой адрес от граждан, проживающих на территории Нижнетагильского избирательного округа, с требованием пересмотра тарифа, установленного на услугу регионального оператора ООО "Компания "Рифей", - отмечает депутат.

По его словам, ранее он обращался в РЭК Свердловской области за разъяснениями по вопросу установленного тарифа.

"Из предоставленной в ответе РЭК сводной таблицы тарифов следует, что составляющая "инвестиции" по АПО-1 "Северное" в 300 раз превышает расходы на инвестиции по другим АПО. Кроме того, вызывает недоумение тот факт, что по АПО-1 "Северное", которое по площади обслуживаемой территории превышает площадь территорий двух других АПО вместе взятых, транспортные расходы значительно ниже. Эти нестыковки вызывают сомнения в экономической обоснованности и законности установленных тарифов", - говорит депутат в обращении к Генпрокурору Юрию Чайке.

Еще один запрос Алексей Балыбердин направил на имя гендиректора компании "Рифей" Светланы Петренко с просьбой инвестиционную часть тарифа.

Напомним, ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявлял, что предварительный тариф на оказание услуг по сбору, вывозу, транспортировке, переработке и утилизации ТКО на 2019-2021 годы для тагильчан неоправданно высокий. Главу города поддержали также депутаты Госдумы, ЗакСО и местные народные избранники. Позднее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что мнение муниципалитета получило поддержку главы региона Евгения Куйвашева, и новая схема будет скорректирована "с учетом принципиальной позиции главы города Нижний Тагил". Позднее было принято решение о создании рабочей группы, которая будет контролировать деятельность регоператора.