Народные герои: свердловские полицейские вытащили людей из горящего дома

Свердловские полицейские вместе с представителями регионального МЧС спасли из горящего дома четырех человек, в том числе пятилетнюю девочку Аню. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель областного Главка Валерий Горелых.

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По его сведениям, накануне около часа ночи в дежурную часть территориального ОВД Первоуральска поступило тревожное сообщение от старшего наряда патрульно-постовой службы Руслана Атнеева о том, что в микрорайоне Динас горит деревянный многоквартирный дом по улице Трактовая, 10. Незамедлительно сведения были переданы диспетчеру ЕДС, а на место происшествия направлены два экипажа ГИБДД для регулирования дорожного движения и обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта к очагу возгорания.

Еще до прибытия огнеборцев стражи порядка, оценив всю сложность ситуации, перекрыли своим служебным автомобилем подъездные пути к горящему дому, поскольку к этому моменту на проезжую часть дороги упал провод с линии электропередачи, что представляло серьезную опасность. В этот момент к полицейским подбежала женщина и рассказала, что внутри полыхающего здания находится ее престарелая мать, которая в силу болезни не сможет самостоятельно выбраться из помещения.

Двое полицейских не задумываясь приняли решение проникнуть в охваченный пламенем дом, чтобы взломать двери и спасти бабушку. Также очевидцы рассказали представителям МВД, что внутри была еще и молодая женщина с маленьким ребенком. Силовики вместе с подоспевшими коллегами из МЧС с риском для собственной жизни сумели вынести из огня надышавшихся угарным едким дымом мать с ребенком и передали их для оказания необходимой помощи медикам.

Еще один 60-летний пострадавший самостоятельно выбрался из окна, но сил удалиться на безопасное расстояние у него уже не осталось. Заметивший его наряд ППС помог подняться и сесть в машину, после чего мужчину передали второй бригаде врачей. Лишь убедившись, что в доме больше никого не осталось, полицейские покинули горящие помещения.

Благодаря смелым и решительным действиям капитана полиции Руслана Атнеева, старшего сержанта полиции Евгения Рябкова и старшины полиции Юрия Кириллова на пожаре обошлось без трагических последствий с гибелью людей. Двое пострадавших с ожогами и отравлениями угарным газом госпитализированы в городскую больницу №1, их жизням уже ничего не угрожает.

Сейчас руководством отдела МВД России по Первоуральску решается вопрос о мере поощрения отличившихся по службе полицейских.