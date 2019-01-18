Народные герои: свердловские полицейские вытащили людей из горящего дома

18 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

Народные герои: свердловские полицейские вытащили людей из горящего дома

Свердловские полицейские вместе с представителями регионального МЧС спасли из горящего дома четырех человек, в том числе пятилетнюю девочку Аню. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель областного Главка Валерий Горелых.
Читайте также:

По его сведениям, накануне около часа ночи в дежурную часть территориального ОВД Первоуральска поступило тревожное сообщение от старшего наряда патрульно-постовой службы Руслана Атнеева о том, что в микрорайоне Динас горит деревянный многоквартирный дом по улице Трактовая, 10. Незамедлительно сведения были переданы диспетчеру ЕДС, а на место происшествия направлены два экипажа ГИБДД для регулирования дорожного движения и обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта к очагу возгорания.

Еще до прибытия огнеборцев стражи порядка, оценив всю сложность ситуации, перекрыли своим служебным автомобилем подъездные пути к горящему дому, поскольку к этому моменту на проезжую часть дороги упал провод с линии электропередачи, что представляло серьезную опасность. В этот момент к полицейским подбежала женщина и рассказала, что внутри полыхающего здания находится ее престарелая мать, которая в силу болезни не сможет самостоятельно выбраться из помещения.

Двое полицейских не задумываясь приняли решение проникнуть в охваченный пламенем дом, чтобы взломать двери и спасти бабушку. Также очевидцы рассказали представителям МВД, что внутри была еще и молодая женщина с маленьким ребенком. Силовики вместе с подоспевшими коллегами из МЧС с риском для собственной жизни сумели вынести из огня надышавшихся угарным едким дымом мать с ребенком и передали их для оказания необходимой помощи медикам.

Еще один 60-летний пострадавший самостоятельно выбрался из окна, но сил удалиться на безопасное расстояние у него уже не осталось. Заметивший его наряд ППС помог подняться и сесть в машину, после чего мужчину передали второй бригаде врачей. Лишь убедившись, что в доме больше никого не осталось, полицейские покинули горящие помещения.

полицейские из Первоуральска(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Благодаря смелым и решительным действиям капитана полиции Руслана Атнеева, старшего сержанта полиции Евгения Рябкова и старшины полиции Юрия Кириллова на пожаре обошлось без трагических последствий с гибелью людей. Двое пострадавших с ожогами и отравлениями угарным газом госпитализированы в городскую больницу №1, их жизням уже ничего не угрожает.

Сейчас руководством отдела МВД России по Первоуральску решается вопрос о мере поощрения отличившихся по службе полицейских.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Народные герои: свердловские полицейские вытащили людей из горящего дома

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полиция, пожар, спасение, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 19

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети