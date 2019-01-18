Путин поддержал идею отнести вопросы Арктики к компетенции Минвостокразвития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил отнести вопросы развития Арктики к компетенции Министерства по развитию Дальнего Востока. Такую идею он озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Я бы предложил дополнить компетенцию министерства, может быть, назвав его министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики", - сказал глава кабмина.

По мнению Медведева, такое решение позволит сэкономить управленческие и финансовые ресурсы. Как отметил премьер, Минвостокразвития "занимается близкими вопросами по развитию Дальневосточной зоны, а Дальневосточная зона в значительной степени захватывает и Арктическую зону".

Также он предложил ввести должность первого замминистра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону. Путин на встрече поддержал эти идеи. "Согласен", - отреагировал глава государства на прозвучавшие предложения.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Медведев утвердил состав госкомиссии по развитию Арктики, которую возглавил вице-премьер Юрий Трутнев.