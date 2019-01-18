Российские ученые подтвердили угрозу столкновения астероида Апофис с Землей

Российские астрономы заявили об опасности столкновения астероида Апофис с Землей.

По мнению ученых из Санкт-Петербургского государственного университета, это может произойти в ближайшие 50 лет, передает Regnum.

Апофис также опасно приблизится к Земле на расстояние 38 тысяч километров 13 апреля 2029 года.

Ранее о том, что крупный астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году, заявляли специалисты НАСА.

В 2014 году потенциально опасный астероид 2014 UR116 обнаружили российские ученые с помощью роботизированной сети телескопов. Его размер больше астероида Апофис.

Ученым не удалось установить, насколько серьезно грозит новый астероид Земле, но если он упадет, то взрыв будет мощнее, чем от челябинского болида.