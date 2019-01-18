18 Января 2019
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Общество Центральный ФО Воронежская область

Воронежские власти окажут помощь семье погибшего в ДТП. Требования к водителям региональной правительственной автобазы повысят.

Воронежская областная комиссия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона приняла решение обратиться в «Росавтодор» с предложением провести технические мероприятия по расширению дороги«Курск-Воронеж-Борисоглебск». Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в заседании участвовали руководители исполнительных органов государственной власти региона, главы администраций районов и городских округов области, Главного управления МЧС России по Воронежской области, Госавтодорнадзора, автотранспортных предприятий.

Губернатор Александр Гусев начал заседание с информации о крупном ДТП, которое произошло 15 января на автодороге «Курск - Борисоглебск». Как известно, по версии следствия, автомобиль Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Rio и Toyota Land Cruiser Prado. В результате ДТП все три машины загорелись. На месте погибли восемь человек. Александр Гусев сообщил, что дал поручение по оказанию помощи семье погибшего в аварии воронежца. Губернатор сказал: "Мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы больше таких тяжелых аварий не происходило на территории нашей области. Считаю необходимым усилить меры безопасности на особо аварийных участках федеральной дороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск»".

(2019)|Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Губернатор считает необходимым в ближайшее время обратиться в «Росавтодор», чтобы специалисты ведомства начали проводить технические мероприятия по расширению дороги и, если возможно – по обеспечению разделительно-барьерного ограждения. Областные власти уже в 2019 году готовы установить на трассе стационарные комплексы фотовидеофиксации.

Руководству ГИБДД по Воронежской области предложили усилить патрулирование на дороге. Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов, в свою очередь, сказал о необходимости перспективной поэтапной реконструкции участка федеральной автодороги Р-298 «Курск-Воронеж-Борисоглебск» км. 153 – км. 214 с ее доведением до 1 технической категории.

Стоит отметить, что воронежский губернатор дал поручение сделать все, чтобы повысить меры ответственности конкретно для водителей, обслуживающих региональные органы власти. В частности, поручил ответственным лицам ужесточить требования к водителям, работающим на автобазе правительства Воронежской области, провести с сотрудниками разъяснительную беседу и уведомить их, что за нарушения, связанные с выездом на встречную полосу, к ним будут применяться санкции вплоть до увольнения.

александр гусев. заседание, флаг, воронежская область(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

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Воронежские власти окажут помощь семье погибшего в ДТП. Требования к водителям региональной правительственной автобазы повысят.

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Теги: александ гусев, дтп, автодорога «Курск - Борисоглебск»



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