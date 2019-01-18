Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет: в Тюменской области введен "масочный режим"

В медицинских организациях Тюменской области с сегодняшнего дня вводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Проще говоря - масочный режим. Об этом сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина, передает корреспондент Накануне.RU.

Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе превышен на 33%. За прошлую неделю в регионе заболело свыше 13 тыс. человек.

Маски обязательны для медработников. По словам Александры Малыгиной, меры носят предупредительный характер, общих карантинных мероприятий пока нет. В медучреждениях также усиливается режим дезинфекции и проветривания.