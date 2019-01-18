18 Января 2019
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Опрос: Каждый пятый россиянин изъявил готовность принять участие в крещенских купаниях

В 2019 году каждый пятый россиянин готов участвовать в крещенских купаниях. Об этом свидетельствуют данные нового соцопроса ВЦИОМ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

"В этом году принять участие в крещенских купаниях изъявили готовность 20% опрошенных (рост с 15% в 2018 г.). Среди желающих преобладают мужчины (29%), молодые люди от 18 до 24 лет (36%), жители сел (25%)", - говорится в сообщении. Меньший интерес к купаниям проявляют женщины (12%) и лица в возрасте 60 лет и старше (6%).

Две трети опрошенных (63%) заявили, что для них крещенские купания стали ежегодной традицией. Так, 19% граждан участвуют в крещенских купаниях по религиозным причинам, еще 14% респондентов считают, что это полезно для здоровья. По данным ВЦИОМ, каждый третий участник опроса (32%) планирует посетить церковные службы в праздник Крещения.

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Опрос: Каждый пятый россиянин изъявил готовность принять участие в крещенских купаниях

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Теги: купание, крещение, ВИЦОМ, опрос



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