18 Января 2019
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СМИ: Один из потерпевших крушение Су-34 смог приземлиться с отказавшим двигателем

Один из двух бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся на Дальнем Востоке, приземлился с отказавшим двигателем.

Второй самолет потерпел крушение, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Как сообщалось, два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Пилотам удалось катапультироваться.

По последним данным, в Татарском проливе спасатели с воздуха увидели аварийные огни, предположительно спасательного плота Су-34.

В Минобороне уточнили, что "касание в воздухе" двух Су-34 произошло при отработке маневрирования, пишет РИА Новости. Самолеты выполняли плановый учебно-тренировочный полет над акваторией Японского моря.

Напомним, ранее Су-34 выполняли задачи в Сирии. Именно эти самолеты уничтожали командные пункты ИГ (террористическая группировка, запрещенная на территории России).

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СМИ: Один из потерпевших крушение Су-34 смог приземлиться с отказавшим двигателем

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Теги: су-34, дальний восток, крушение



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