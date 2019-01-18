В СКР призвали не доверять запрещенной ИГИЛ, взявшей на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске

В Следственном комитете РФ заявили, что выводы об обстоятельствах трагедии в Магнитогорске делать пока рано.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью. Погибли 39 человек.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, с самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии.

"На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа", - отметила представитель ведомства.

Она подчеркнула, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено.

Петренко также призвала не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.

Сегодня стало известно, что ответственность за взрыв в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ.