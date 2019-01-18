18 Января 2019
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Экономика Центральный ФО Воронежская область

Воронежский губернатор контролирует лично процесс создания ОЭЗ "Центр" в регионе

Наблюдательный и экспертный советы ОЭЗ (Особой экономической зоны) в Воронежской области возглавит губернатор Александр Гусев, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Накануне губернатор провел совещание по вопросу создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» на территории региона. Докладывал о ходе создания ОЭЗ и перечне первоочередных мероприятий руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев.

Для реализации проекта необходимо заключить ряд соглашений между правительством региона, Министерством экономического развития РФ, администрацией Новоусманского района и Управляющей компанией ОЭЗ. Кроме соглашений требуется сформировать координационные органы управления ОЭЗ – Наблюдательный и Экспертный советы. Возглавит оба совещательных органа губернатор Александр Гусев. При этом, главной функцией экспертного совета ОЭЗ «Центр» станет отбор инвестпроектов, а функция Наблюдательного совета – утверждение и контроль реализации документов стратегического характера по развитию ОЭЗ.

александр гусев, заседание, правительство воронежской области(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Анатолий Букреев также рассказал о разработке и принятии нормативно-правовых актов Воронежской области для предоставления резидентам ОЭЗ «Центр» льгот по налогу на прибыль, транспортному налогу, земельному налогу. Департаментом экономического развития области проведен анализ предоставляемых льгот резидентам 9 особых экономических зон («Липецк», «Алабуга», «Тольятти», «Титановая долина», «Моглино», «Узловая», «Калуга», «Лотос», «Ступино-Квадрат»). И уже на основании анализа определены оптимальные налоговые ставки и сроки предоставления налоговых льгот резидентам ОЭЗ «Центр», обеспечивающие конкурентоспособные условия по отношению к условиям в других особых экономических зонах.

Процесс создания ОЭЗ также предполагает разработку плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения ОЭЗ и прилегающей к ней территории и разработку перспективного плана развития ОЭЗ ППТ «Центр». На совещании эти позиции обсудили детально. Кроме того, участники совещания обсудили план по продвижению ОЭЗ ППТ «Центр» на территории Воронежской области. Он включает в себя мероприятия по привлечению резидентов особой экономической зоны.

В итоге Александр Гусев дал неделю на разработку конкретных предложений по созданию ОЭЗ, прописывающих сроки и ответственных за выполнение первоочередных мероприятий.

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Воронежский губернатор контролирует лично процесс создания ОЭЗ "Центр" в регионе

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Теги: воронежский губернатор, александр гусев, оэз, экспертный и наблюдательный совет



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