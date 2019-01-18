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Происшествия Пермский край

Полиция считает нарушение правил пожарной безопасности причиной возгорания в бизнес-центре Перми

По факту пожара в пермском бизнес-центре на Монастырской возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

Полицейские нашли в случившемся признаки нарушения правил пожарной безопасности – по такой статье возбуждено дело. Возгорание в коридоре третьего этажа случилось из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования, полагают в управлении.

Напомним, пожар произошел 17 января. Сообщение о задымлении поступило в 14.10. Локализовали его в 14.47, справились - в 14.55. Во время тушения из опасной зоны спасены 15 человек, позже из здания эвакуированы ещё 50 человек. Пострадали 10 человек, из них госпитализировали. В числе спасённых - беременная женщина, которая вскоре благополучно родила.

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Полиция считает нарушение правил пожарной безопасности причиной возгорания в бизнес-центре Перми

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Теги: бизнес-центр, пожар, уголовное дело



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