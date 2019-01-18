Сотрудники колонии, где отбывает срок Цеповяз, принимали в дар ульи

Прокуратура выявила ряд нарушений при проверке исправительной колонии №3 УФСИН по Амурской области, где отбывает наказание осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службу Генпрокуратуры России, возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.

Выяснилось, что работники колонии "принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными".

Кроме того, администрацией ИК-3 заключались договоры найма с родственниками осужденных, отбывающих наказание в колонии. За это им предоставляли дополнительные свидания, которые не оформлялись и не фиксировались в карточках учета.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в отношении руководства амурской исправительной колонии №3 уже было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Цеповяз был осужден почти на 20 лет колонии строгого режима. Ранее в сети появились фотографии, на которых он запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка.

Напомним, в интернете появилось также видео из колонии Цеповяза. На кадрах преступник запечатлен с сокамерниками: все они сидят в комнате с мягкими диванами и креслами, телевизором и чайником.