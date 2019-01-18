Мэрия Екатеринбурга не хочет возвращать 024 маршрут. Гражданам ответили с особым цинизмом

Глава транспортного комитета администрации Екатеринбурга Игорь Федотов рассказал об итогах вчерашнего визита в мэрию жителей города, которые просят вернуть 024 маршрут. Из его выступления можно понять, что чиновники не намерены возвращать "маршрутку", потому что есть другие варианты решения проблем жителей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Этот вопрос мы обсуждали достаточно долго, - говорит чиновник. - У нас есть пассажиропоток по этому маршруту, буквально по каждой остановке, это все было проверено и экспертный совет принял решение, что можно обойтись и без 024 маршрута".

Между тем, Федотов говорит, что проблема жителей, которые жалуются на отмену 024 маршрута, будет решена, но якобы другим образом. Чиновник заявляет, что с введением в городе новой маршрутной сети появится альтернатива 024 маршруту. Вот только когда именно - неизвестно.

"В новой маршрутной сети есть маршрут, который лишён тех проблем, которые есть сейчас. И чем раньше мы начнем внедрение новой маршрутной сети, там есть маршрут, который закрывал бы и проблему по тем или иным поликлиникам, и я думаю, что этот маршрут решил бы эту проблему", - заявляет Федотов.

По его словам, заявление перевозчика о 9 тыс. перевозок в день не соответствуют действительности. Однако реальные цифры он сам не смог назвать, но отметил, что перевозчик получал больше денег из бюджета, чем остальные.

Федотов также заявил, что по итогам вчерашней встречи специалисты транспортного комитета и транспортных предприятий работают с вопросами, которые поступили от горожан. О сроках принятия какого то конкретного решения чиновник затруднился ответить. Но уже точно решение об отмене маршрута 024 мэрия не изменит, так как сомневается в озвученных на встрече проблемах горожан.

"Нам народ говорит, что мы не можем выехать со 2- Новосибирской, а оттуда идёт минимум 2 автобуса и трамвай. Эти вопросы точно придуманы", - утверждает Игорь Федотов.

Напомним, что жители района Вторчермет в Екатеринбурге не готовы смириться с отменой коммерческого маршрутного автобуса 024 "2 Новосибирская – Хладокомбинат №3". В социальных сетях люди создали группу против отмены маршрута, а сбор подписей проходил во всех районах, которых коснулась "транспортная реформа". Всего собрали более тысячи подписей. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский после этого распорядился искать варианты сохранения 024 маршрута. Однако сегодняшние заявления Федотова свидетельствует, что либо мэрия относится к проблеме с особым цинизмом и убеждена, что проблемы придумываются гражданами, либо что Высокинский для подчиненных не указ.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года, а по буре общественного возмущения - пожалуй, первой ласточкой надвигающегося транспортного коллапса.