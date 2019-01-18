Видео с равнодушными врачами из подмосковного кафе заинтересовало Следственный комитет

Следственный комитет заинтересовался видеороликом с врачами "скорой" в одном из подмосковных кафе.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, из появившегося в Сети видео следует, что в кафе Одинцово на полу лежал мужчина, предположительно, без сознания. В этот момент в заведении находилась бригада сотрудников "скорой", которые спокойно ели и не подумали хоть как-то помочь ему.

В конце ролика врачи также прошли мимо мужчины, не обратив на него совершенно никакого внимания.

Следователи намерены установить личности сотрудников "скорой", лежавшего на полу мужчины, а также очевидцев произошедшего. Все они будут опрошены.

Как заверили в ведомстве, действиям либо бездействию врачей будет обязательно дана правовая оценка.