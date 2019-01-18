18 Января 2019
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Экономика Дальневосточный ФО Магаданская область

Магаданское УФАС возбудило дело против "Аэрофлота" из-за завышения тарифов на перевозку грузов

Магаданское УФАС возбудило дело в отношении "Аэрофлота" из-за завышения тарифов на перевозку грузов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

С заявлением к антимонопольщикам обращался губернатор. Он пожаловался на увеличение авиатарифа до 345 руб. за кг в апреле 2018 г.

Самолет является единственно возможным способом доставки грузов в труднодоступные районы.

Ведомство выявило признаки установления монопольно высоких цен на услуги воздушной перевозки.

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Магаданское УФАС возбудило дело против "Аэрофлота" из-за завышения тарифов на перевозку грузов

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Теги: уфас Магадан, аэрофлот, завышение тарифов, перевозка грузов



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