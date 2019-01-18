Магаданское УФАС возбудило дело против "Аэрофлота" из-за завышения тарифов на перевозку грузов

Магаданское УФАС возбудило дело в отношении "Аэрофлота" из-за завышения тарифов на перевозку грузов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

С заявлением к антимонопольщикам обращался губернатор. Он пожаловался на увеличение авиатарифа до 345 руб. за кг в апреле 2018 г.

Самолет является единственно возможным способом доставки грузов в труднодоступные районы.

Ведомство выявило признаки установления монопольно высоких цен на услуги воздушной перевозки.