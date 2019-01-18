"Так дома и взрываются". Неизвестные в форме шантажируют пермяков: требуют купить газоанализаторы

В Перми неизвестные в форме ходят по многоквартирным домам и настойчиво призывают пермяков приобрести у них газоанализаторы за 7 тыс. руб. В случае отказа угрожают "отключить газ всему стояку".

Информацию о визитерах и видеозапись с "газовиками" одетыми в форму сотрудников ООО "Энергоучет" жители Дзержинского района Перми опубликовали в группе "Подслушано Пермь" социальной сети "ВКонтакте". По словам автора поста, "документы" неизвестные показывают только пенсионерам, которые не могут позвонить на горячую линию.

"Ходят по двое - женщина и мужчина. Типа газовик и типа представитель "Газпрома". На вопросы и предложения сфотографировать документы начинают кричать и прятать свои папки. Будьте бдительны и предупредите своих родных. Проверять ваши счетчики может только газовая служба! И стоит это максимум 4 тыс. руб. вместе со сварочными работами! А без них и того меньше", - отмечает жилец дома.

На видеоролике видно, как молодая девушка в форме с эмблемой "Энергоучет", прячет документы от жильцов дома. В ответ ее называют "мошенницей", после чего она угрожает жильцам 252 статьей.

"Кстати, 252 статья УК РФ - загрязнение морской среды. Наберут по объявлению и дурят людей. А если женщина говорила о налоговом кодексе, то это их действия не оправдывает, так как присутствует запугивание старых или наивных людей с липовыми документами, которые они не показывают. Хорошо, что бабушку соседку успели и отговорили снять их устройство в этот момент. Потом ходили сами закручивали, так как люди убежали, испугавшись камеры. Газовый шланг был прикручен ими же без уплотнительных соединений", - сообщил автор поста.

В комментариях интернет-пользователи выразили мнение, что "из-за таких вот проверяльщиков и взрываются дома". Также было отмечено, что число визитеров увеличилось после взрыва в Магнитогорске.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью. Погибли 39 человек. Сегодня стало известно, что ответственность за взрыв в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ. Однако в СКР призвали не доверять этой информации.

