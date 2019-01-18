Генсовет "Единой России" назначил ответственного за выборы в Серовском округе

Президиум Генсовета "Единой России" назначил главного куратора по проведению довыборов в Государственную думу по Серовскому одномандатному избирательному округу №174. Им стал Максим Иванов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ответственное поручение партии. Будем работать справедливо, жестко, эффективно", - добавил он.

В комментариях люди попросили "обойтись без Шипулина", но кто-то уверен, что "его и будут двигать".

"Двигать" будут того, кто победит на внутрипартийном голосовании в мае. Кстати, каждый может заявиться на праймериз, победить, ну и на выборах одержать победу тоже", - ответил Иванов.

Ранее Куйвашев подтвердил на пресс-конференции, что обсуждал с завершающим карьеру биатлонистом возможность участия в выборах.

Напомним, что мандат освободился после того, как губернатор Евгений Куйвашев назначил Сергея Бидонько новым заместителем главы региона по внутренней политике, который ранее представлял в Госдуме область и считается человеком экс-премьер-министра Среднего Урала Дениса Паслера.

Кстати, вице-губернатор по идеологии Сергей Бидонько, который будет курировать довыборы в силу своих полномочий вице-губернатора по политической части, пока не озвучил окончательное решение региональной власти о выдвижении биатлониста, заявив о необходимости проведения социологических замеров.