18 Января 2019
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Генсовет "Единой России" назначил ответственного за выборы в Серовском округе

Президиум Генсовета "Единой России" назначил главного куратора по проведению довыборов в Государственную думу по Серовскому одномандатному избирательному округу №174. Им стал Максим Иванов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ответственное поручение партии. Будем работать справедливо, жестко, эффективно", - добавил он.

Максим Иванов(2016)|Фото: facebook.com

В комментариях люди попросили "обойтись без Шипулина", но кто-то уверен, что "его и будут двигать".

"Двигать" будут того, кто победит на внутрипартийном голосовании в мае. Кстати, каждый может заявиться на праймериз, победить, ну и на выборах одержать победу тоже", - ответил Иванов.

Ранее Куйвашев подтвердил на пресс-конференции, что обсуждал с завершающим карьеру биатлонистом возможность участия в выборах.

Евгений Куйвашев, Антон Шипулин(2018)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Напомним, что мандат освободился после того, как губернатор Евгений Куйвашев назначил Сергея Бидонько новым заместителем главы региона по внутренней политике, который ранее представлял в Госдуме область и считается человеком экс-премьер-министра Среднего Урала Дениса Паслера.

Сергей Бидонько, Алексей Орлов(2019)|Фото: Накануне.RU

Кстати, вице-губернатор по идеологии Сергей Бидонько, который будет курировать довыборы в силу своих полномочий вице-губернатора по политической части, пока не озвучил окончательное решение региональной власти о выдвижении биатлониста, заявив о необходимости проведения социологических замеров.

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Генсовет "Единой России" назначил ответственного за выборы в Серовском округе

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Теги: Серовский избирательный округ, довыборы, Государственная дума, Антон Шипулин, Максим Иванов



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