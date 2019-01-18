Напомним, надзорное ведомство просило признать недействительным госконтракт на сервисное и гарантийное обслуживание, ремонтно-восстановительные работы, замену запчастей на машинах, принадлежащих сургутскому ОМОНу и СОБРу, на станциях техобслуживания. Контракт заключен 18 июля. Ответчиками выступили окружное управление Росгвардии и бизнесмен Константин Шипилов .

В Югре отменён госконтракт на техобслуживание машин ОМОНа и СОБРа





