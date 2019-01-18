Лидер забайкальской "ЕР" назвал "вопиющим случаем" предложение соратницы отключать свет в бараках по ночам

Лидер регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Бутыльский назвал "вопиющим случаем" публичное предложение депутата гордумы Читы, бывшего пресс-секретаря ОАО "Читаэнерго" Екатерины Борисовой отключать свет по ночам в неблагоустроенных домах, чтобы жители не могли отапливать помещения электричеством.

"Данная ситуация станет предметом жёсткого разбирательства на ближайшем заседании регионального политического совета, где вопиющий случай получит официальную оценку со стороны однопартийцев. Эта история получила широкий общественный резонанс, и я разделяю критические оценки произошедшего", - цитирует Бутыльского пресс-служба партии.

В то же время секретарь читинского городского отделения партии "Единая Россия" Александр Глущенко считает, что депутат высказалась некорректно, однако "высказыванием подняла важный вопрос".

"Безусловно, Екатерина Борисова, предложив отключать электричество в домах, высказалась некорректно, даже резко. Но все же Екатерина Алексеевна своим высказыванием подняла важный вопрос о проблеме ветхого жилья в крае. Если программа по переселению из ветхого жилья финансировалась бы в полном объеме и вовремя, строительство благоустроенных квартир уже началось, тогда муниципальное предприятие не оказалось бы в предбанкротном состоянии. На ближайшем заседании политического совета читинского городского местного отделения партии "Единая Россия" ситуация будет рассматриваться, и мы коллегиально примем объективное решение", - говорит Глущенко.

На сайте отделения "ЕР" также сообщается, что высказывание Борисовой будет рассмотрено на местном политсовете партии.

Напомним, что 17 января на заседании комитета по ЖКХ читинской гордумы, где обсуждалась проблема 50-миллионного долга Городского жилищно-эксплуатационного управления перед "Читаэнергосбытом", депутат Екатерина Борисова предложила карать жителей неблагоустроенных бараков, которые вместо дров топят электричеством.

"По логике, им надо на ночь отключать этот свет - как на дачах. И всё, не будут топить", - сказала она.

Свое заявление депутат сделала, комментируя слова замглавы администрации по финансам Андрей Кефер. Он возмущался, что "кража" электричества достигла таких масштабов, что жильцы некоторых бараков, которые официально находятся на печном отоплении, уже отказываются от закупок угля и дров.