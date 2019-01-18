Эксперты предсказали обвал рейтинга Путина к лету

Российский общественник, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян заявил, что обрушение рейтинга доверия Владимиру Путину уже необратимо.

Напомним, в прошлом году "Суть времени" передало в Администрацию президента миллион подписей против повышения пенсионного возраста к главе государства. Подписавшиеся призвали его категорически отвергнуть пенсионную "реформу" и отправить в отставку Правительство.

Однако затем оказалось, что Путину ничего не передали, а в ответ прислали "филькину грамоту".

Кургинян считает, что Путин уже "потерял половину рейтинга, а к лету он потеряет еще половину от оставшегося".

"И ему уже ничего не поможет: ни войны, ни социальные процессы другого рода ничего не изменят. На этом фоне будет происходить несколько параллельных процессов, которые будут подхлестывать: это и бензин, ЖКХ, налоговая система и так далее", - заявил он, выступая на своем творческом вечере.

"Он (рейтинг) был 70 - к лету будет 17", - уточнил Сергей Кургинян.

Он добавил, что президента держат в информационной изоляции и окружение не сообщает ему о резкой потере доверия народа, пишет Infox.ru.

Напомним, общественники были уверены, что миллион подписей граждан России против пенсионной "реформы" - это очень много, и власть была обязана отреагировать.