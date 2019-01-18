Два Су-34 столкнулись под Комсомольском-на-Амуре

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись под Комсомольском-на-Амуре, сообщает ТАСС.

По словам источника, два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе.

По данным "Интерфакса", пилотам удалось катапультироваться.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух".

Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.