В Тюмени мать избила ребёнка во время прогулки
В соцсетях появились кадры избиения тюменкой своего ребёнка, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Видно, как женщина пинает чадо и бьёт его руками по голове. Мнения пользователей относительно поступка разделились: люди писали, что, "видимо, ребёнок просто капризный", "меры воспитания ещё никто не отменял".
Нашлись и те, кто полагает, что такой стиль поведения – норма: "Я лично вообще такого не терплю. Не дай Бог, мой ребёнок так будет делать. На улице его, естественно, не трону. Но дома покажу, забудет, как падать и ножками дрыгать".
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🆘📢В Тюмени молодая мама била ногой ребёнка😥⁉️ ⛔😳Сегодня в одном из районов Тюмени девушка "пинала" лежащего ребёнка😯⁉️ ⁉️📢Это вообще нормально?😕 📸Анонимно ✔Подписывайся на @tyumen.insta ✔Отмечай свои фото/видео #толькотюмень #толькотюмень #тюмень #72 #тюмень72 #72тюмень #люблютюмень❤️ #tyumen #72tyumen #тюменьлайф #люблютюмень #лучшийгородназемле #Тюменьлюбимая #счастье #тюменьлюблю #городжизни #втюменихорошо
Глава пресс-службы областной полиции Светлана Новик рассказала Накануне.RU, что силовики выяснят причины такого поведения матери.