В Тюмени мать избила ребёнка во время прогулки

В соцсетях появились кадры избиения тюменкой своего ребёнка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Полиция и СК на Ямале расследуют избиение ребенка матерью в торговом центре

Видно, как женщина пинает чадо и бьёт его руками по голове. Мнения пользователей относительно поступка разделились: люди писали, что, "видимо, ребёнок просто капризный", "меры воспитания ещё никто не отменял".

Нашлись и те, кто полагает, что такой стиль поведения – норма: "Я лично вообще такого не терплю. Не дай Бог, мой ребёнок так будет делать. На улице его, естественно, не трону. Но дома покажу, забудет, как падать и ножками дрыгать".

Глава пресс-службы областной полиции Светлана Новик рассказала Накануне.RU, что силовики выяснят причины такого поведения матери.