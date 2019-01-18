В Тюмени мать избила ребёнка во время прогулки

18 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Тюменская область

В Тюмени мать избила ребёнка во время прогулки

В соцсетях появились кадры избиения тюменкой своего ребёнка, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Видно, как женщина пинает чадо и бьёт его руками по голове. Мнения пользователей относительно поступка разделились: люди писали, что, "видимо, ребёнок просто капризный", "меры воспитания ещё никто не отменял".

Нашлись и те, кто полагает, что такой стиль поведения – норма: "Я лично вообще такого не терплю. Не дай Бог, мой ребёнок так будет делать. На улице его, естественно, не трону. Но дома покажу, забудет, как падать и ножками дрыгать".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🆘📢В Тюмени молодая мама била ногой ребёнка😥⁉️ ⛔😳Сегодня в одном из районов Тюмени девушка "пинала" лежащего ребёнка😯⁉️ ⁉️📢Это вообще нормально?😕 📸Анонимно ✔Подписывайся на @tyumen.insta ✔Отмечай свои фото/видео #толькотюмень #толькотюмень #тюмень #72 #тюмень72 #72тюмень #люблютюмень❤️ #tyumen #72tyumen #тюменьлайф #люблютюмень #лучшийгородназемле #Тюменьлюбимая #счастье #тюменьлюблю #городжизни #втюменихорошо

Публикация от Тюмень (@tyumen.insta)

Глава пресс-службы областной полиции Светлана Новик рассказала Накануне.RU, что силовики выяснят причины такого поведения матери.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени мать избила ребёнка во время прогулки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мать, ребёнок, избиение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 7

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети