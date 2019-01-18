ЯТЭК, которая входит в группу "Сумма", могут обанкротить

Арбитражный суд Якутии признал обоснованным иск ООО "Кинг-95" с требованием признать "Якутскую топливно-энергетической компанию" банкротом.

В отношении ЯТЭК, которая входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова, введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца.

ООО "Кинг-95" требует взыскать с компании 7,8 млн рублей, из которых 6,2 млн рублей - долг, а 1,6 млн - штрафные санкции, сообщает Regnum.

Ранее сообщалось, что Сбербанк обратился в Арбитражный суд Москвы с исками о взыскании 4,4 млрд рублей с ЯТЭК.

Напомним, Зиявутдин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества и крупных хищениях бюджетных средств. Фигуранты дела были задержаны в конце марта. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба. Но оба бизнесмена были арестованы.

Братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем инкриминируемым им статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.

Ранее судом были арестованы активы и банковские счета 24-х компаний в рамках расследования данного дела. На счета "Суммы" ранее также был наложен арест. Кроме того, арестованы доли в уставных капиталах совладельцев группы, их автомобили и недвижимость.