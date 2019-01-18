Пермские общественники запустили флешмоб в поддержку городской электрички

Пермяки, выступающие против закрытия движения городской электрички в границах столицы Прикамья, запустили флешмоб #отстоимЖД. Они публикуют в соцсетях фото заполненных вагонов ж/д транспорта, передает корреспондент Накануне.RU.

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Цель флешмоба - показать, что железная дорога пользуется спросом. Как ранее сообщал краевой минтранс говорил о низком в сравнении с потенциально возможным спросом на перевозки пассажиров в черте города ж/д транспортом: ежедневное среднее количество пассажиров, пользующихся пригородными поездами в черте города, в 2018 г. составило 2558 человек.

"Докажем краевым властям и не только, что электричка - это востребованный вид городского транспорта", - говорится в обращении активистов.

Как сообщало Накануне.RU, срок закрытия движения на участке Горнозаводской ветки между вокзалами Пермь I - Пермь II, перенесли на осень 2019 г.