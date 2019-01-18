Мединский назвал ситуацию со строительством культурного центра во Владивостоке безобразной

Министр культуры России Владимир Мединский провел во Владивостоке совещание с главами ответственных за культуру ведомств дальневосточных регионов.

Глава Минкульта раскритиковал задержки в строительстве культурного центра во Владивостоке, на острове Русский. Он заявил, что местные власти не реализовывают возможности и загубили "кучу федеральных денег".

Стройка центра застопорилась из-за проблем с подрядчиками, проект законсервирован.

Мединский добавил, что более безобразной ситуации за семь лет работы на своем посту он не видел, передает РИА Новости.

По проекту инновационно-культурный центр на острове Русский представляет собой два купола, соединенные переходом. Площадь большого купола - более 1,3 тыс. квадратных метров. Малый купол площадью 830 кв.м. - это амфитеатр для различных мероприятий.

Завершить строительство инновационного культурного центра должны были еще в 2016 году.

В середине ноября Мединский доложил об отсутствии продвижения в работе президенту Владимиру Путину. По словам министра, подобные центры строятся в Первоуральске, Калуге и Владивостоке, и только в Приморье проект до сих пор не сдан.