18 Января 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В уральском детсаду ребенок получил травму на горке: прокуратура выясняет, где был воспитатель

На Среднем Урале ребенок получил травму, играя в детском саду. Сейчас учреждение проверяют прокуроры.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 16 января в детсаду №24 "Спутник" в Реже: во время прогулки воспитанник 2014 года рождения съехал с горки, но не успел отойти в сторону и был сбит с ног другим ребенком, катившимся вслед за ним.

Медработник детского сада оказал пострадавшему первую помощь и вызвал "скорую". Ребенка отвезли в местную больницу, где поставили диагноз "перелом мыщелка левой плечевой кости". В этот же день его отправили для обследования в больницу Екатеринбурга.

Сейчас прокуратура намерена выяснить, где в момент происшествия был воспитатель и как вообще контролировался процесс катания детей с горки. Также из больницы будут запрошены данные о травме ребенка для установления степени тяжести причиненного вреда.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут обязательно приняты меры прокурорского реагирования.

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В уральском детсаду ребенок получил травму на горке: прокуратура выясняет, где был воспитатель

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Теги: детсад, ребенок, прокуратура



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