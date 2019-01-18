18 Января 2019
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Спорт Свердловская область

"Я горжусь своей командой". Уральский гонщик Карякин финишировал десятым в ралли "Дакар-2019"

Экипаж гонщика-квадроциклиста из Екатеринбурга Сергея Карякина занял десятое место в ралли "Дакар-2019". На своей странице "ВКонтакте" спортсмен добавил, что гордится своей командой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Позади длинный и сложный "Дакар-2019". Мы на финише и это наша победа. Я горжусь своей командой, только слаженная работа всего коллектива позволила нам преодолеть все трудности и добраться нашему экипажу до финишной арки. Всем спасибо за поддержку!" - добавил Карякин.

Дакар, Сергей Карякин(2019)|Фото: vk.com/russiansnag

Победителем марафона стал Франсиско Лопес Контардо из Чили.

Отметим, что экипаж показывал отличные результаты в первые дни гонки. Ребята шли вторыми в общем зачёте. Но на седьмом и восьмом этапе Карякин попал в аварию.

Напомним, что в 2017 году Сергей Карякин стал победителем ралли-марафона "Дакар-2017" в классе квадроциклов. Уральский спортсмен выступает на "Дакаре" с 2014 года, победа в 2017 стала его первой в этих соревнованиях. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов. В 2018 году Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку.

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"Я горжусь своей командой". Уральский гонщик Карякин финишировал десятым в ралли "Дакар-2019"

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Теги: Сергей Карякин, Дакар-2019, ралли, уральский гонщик



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