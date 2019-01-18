18 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

Эксперт рассказал, почему жители не верят в официальную версию о взрыве газа в Магнитогорске

Более половины читателей Накануне.RU считают, что к обрушению дома в Магнитогорске привел теракт. Сегодня стало известно, что ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Политолог считает, что исключать вероятность теракта нельзя, а недоверие граждан к официальной версии он объясняет неполным информационным сопровождением причин трагедии.

52,6% читателей Накануне.RU, принявших участие в опросе, считают, что что к обрушению дома в Магнитогорске привел теракт. 7% опрошенных уверены, что обрушение спровоцировал собственно взрыв газа, еще 12,1% назвали вариант "взрыв газа и незаконная перепланировка". Почти треть (28,3%) читателей предложили дождаться официальных итогов расследования. В опросе приняли участие 1043 человека.

Директор челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Зырянов в разговоре с Накануне.RU заявил, что стопроцентно вероятность теракта исключать нельзя, при этом напомнив, что были официальные заявления о том, что следы взрывчатых веществ на месте обнаружены не были.

"То, что показывают опросы, это отражает относительно невысокий информационный уровень обеспечения процессов, которые возникли после взрыва. На что я обращал внимание тоже, когда смотрел эту информацию, не указывалась квартира или этаж, где произошел взрыв, были еще нюансы, которые делали картину неполной и не до конца понятной. Вот это обстоятельство – неполное информационное сопровождение, неполное объяснение происшедшего стало причиной запроса на информацию другого рода", - считает политолог.

Зырянов напомнил, что версию о теракте изначально начали пропагандировать блогеры из "соседней с нами страны".

"Именно с этой темой они зашли в информационное пространство России и конкретно Челябинска, и стали пропагандировать версию о том, что власти скрывают, что на самом деле там произошел теракт", - отметил он.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Отметим также, что в этот день в Магнитогорске взорвалась маршрутка, в которой погибли три человека. Кто эти люди - до сих пор неизвестно.

На днях стало известно, квартиру в Магнитогорске, где предположительно был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря снимали два таджика. Речь идет о квартире №315. Как пишет kp.ru, в поквартирном списке рухнувшего подъезда указывалось, что в квартире был прописан Виталий Т., но по месту прописки он не проживал. Снимали квартиру два гражданина Таджикистана. Сейчас нет информации об их местонахождении.

О террористическом следе в событиях Магнитогорска писал и федеральный Telegram-канал "Незыгарь". Источник Telegram-канала сообщил, что во время спецоперации погибли выходцы из Таджикистана.

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Эксперт рассказал, почему жители не верят в официальную версию о взрыве газа в Магнитогорске

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, газ, теракт,



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Ранее 18.01.2019 07:25 Мск ИГ* взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске
Ранее 17.01.2019 09:08 Мск СМИ: В квартире, где предположительно был эпицентр взрыва в Магнитогорске, проживали два таджика
Ранее 16.01.2019 16:22 Мск Дубровский поручил областному правительству разработать план по расселению жильцов дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва

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