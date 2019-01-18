В ОНФ раскритиковали отказ муниципалитетов Югры компенсировать расходы на питание в школах

Активисты Общероссийского народного фронта раскритиковали отказ муниципалитетов Югры компенсировать питание школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ.

По словам представителя регионального штаба, модератора тематической площадки ОНФ "Образование" в Югре Валерия Салахова, осенью прошлого года, когда еще только поднялась тема возможности перевода окружной целевой субсидии в разряд региональной дотации, он проводил встречи с муниципальными чиновниками и настоятельно рекомендовал "не принимать невзвешенных решений".

"Сбалансированное питание в условиях перегруженности школьников, когда ребенок по 8-9 часов проводит в образовательном учреждении, – необходимое условие не только успеваемости ученика, но и сохранения здоровья нации", - считает Валерий Салахов.

Напомним, ранее стало известно, что с изменением округом подхода к финансированию сразу четыре муниципалитета региона с 2019 года отказались компенсировать питание школьников не льготных категорий.

Речь идет о Ханты-Мансийске, Югорске, Урае и Нижневартовском районе. В этих муниципалитетах региональные дотации, предназначенные, в том числе, и на оплату питания школьников, перераспределили на другие цели, что вызвало шквал недовольства у родительской общественности.

Сегодня в Ханты-Мансийске завтрак учеников начальной школы стоит 78 руб., старшей – 93 руб. Компенсация региона родительских затрат как раньше – 44 руб., но теперь эти средства уходят на другие нужды, родители обязаны полностью компенсировать питание. В итоге многие отказались платить.

Как сообщают в ОНФ со ссылкой на ученицу седьмого класса школы №1 в Ханты-Мансийске, из 30 человек класса платно питается только один ученик. Купить что-то в буфете ученики могут только после пятого урока (а у семиклассников чаще всего именно пять уроков в день). При этом с домашним питанием в столовую не пускают.