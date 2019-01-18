Директор ЦПКиО Екатеринбурга Роман Шадрин подал в отставку

Директор парка имени Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Шадрина, он получил "предложение, от которого не смог отказаться". Глава ЦПКиО отметил, что увольняется с 21 января.

Роман Шадрин не стал уточнять, где собирается продолжить свою карьеру.

Напомним, время работы Шадрина в парке Маяковского было омрачено несколькими скандалами: так, в 2017 году горожане обратили внимание на неожиданные архитектурные решения, напоминающие кладбище, которые появились в ЦПКиО. Шадрин тогда заявил, что "могильный" мемориал организован ветеранскими организациями, а что-либо всерьез менять в парке невозможно из-за его статуса особо охраняемой природной территории.

А летом прошлого года в ЦПКиО рухнула карусель с детьми.