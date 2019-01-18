18 Января 2019
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За пост главы Осинского района борются четыре кандидата: среди них действующий глава

За пост главы Осинского района борются четыре кандидата, передает корреспондент Накануне.RU.

17 января завершился прием заявок от претендентов на должность главы Осинского района. Участниками конкурса стали депутат Осинской городской думы Максим Рожков, заместитель главы района по экономическому и территориальному развитию Андрей Фотин, депутат Осинской гордумы Михаил Алатырев, а также действующий глава района Яков Лузянин.

Отметим, что в прошлый раз от участия в конкурсе глава района отказался. Конкурс был отменен из-за нарушений, допущенных при публикации положения.

Заседание конкурсной комиссии состоится 31 января. После чего выбирать главу района будут депутаты земского собрания.

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За пост главы Осинского района борются четыре кандидата: среди них действующий глава

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Теги: Осинский район, глава района. конкурс, Яков Лузянин



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